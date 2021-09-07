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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата Европы среди молодежи.

Сборная Украины U-21 примет на стадионе Колос своих одногодок из Турции в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы 2023 года. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Руслана Ротаня.

Так, на победу Украины U-21 предлагается коэффициент 1,11, тогда как потенциальный успех Армении U-21 оценивается показателем 18,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 9,10.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в предстоящем поединке обеим командам удастся отметиться забитыми мячами. Этот исход оценивается коэффициентом 2,26.

Напомним, что матч Украина U-21 — Армения U-21 состоится во вторник, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени.