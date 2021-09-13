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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру ЛЧ.

Испанский Вильярреал сойдется в домашнем противостоянии против бергамаской Аталанты в первом туре Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке чуть больше у подопечных Унаи Эмери.

Так, на победу Вильярреала предлагается коэффициент 2,53, тогда как потенциальный успех Баварии оценивается показателем 2,84. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,72.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что матч получится нерезультативным (ТМ 0.5). Вероятность данного исхода оценивается в показатель 15.00.

Напомним, что матч Вильярреал — Аталанта состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени.