Рейтинг букмекеров

Ставки на футбол являются самыми востребованными в беттинге.

Футбол является самой популярной командной игрой в мире. Соответственно, ему уделяется больше всего внимания и в линиях букмекерских контор. Делать ставки на футбол, при прочих равных условиях, выгоднее в той БК, которая предоставляет наиболее высокие коэффициенты по сравнению с конкурентами (дает низкую маржу). В некоторых БК существуют акции, наиболее популярные ставки на популярные матчи даются с нулевой маржой – это самый выгодный вариант для беттора.

Выбрать букмекерскую контору для ставок на футбол поможет рейтинг букмекерских контор, в котором рассказано о достоинствах и недостатках наиболее популярных букмекерских контор, в которых играют большинство бетторов. Правильный выбор букмекерской конторы даст возможность игроку получить максимальную прибыль, что очень важно на длинной дистанции.

На что ставят в футболе

Самыми популярными ставками в футболе являются ставки на исход матча (победа, ничья, поражение), а также тоталы и игра с форами. Еще одним интересным и популярным маркетом, который популярен в футболе, является ставка «Обе забьют да/нет». Многие любители и болельщики делают ставки на победителя. Надо сказать, что это далеко не самый удачный вид ставок, поскольку в футболе возможны три варианта исхода: победа хозяев, победа гостей, ничья. Учитывая то обстоятельство, что ничьи в футболе случаются намного чаще, чем в других видах спорта (шашки и шахматы не берем во внимание), то угадать вариант один из трех сложнее, чем один из двух, как это делается на тоталах или на «Обе забьют да/нет».

Некоторые игроки предпочитают не связываться с самыми популярными маркетами, а делают ставки на менее популярных рынках, в которых букмекер разбирается не так хорошо, и, даже на более высокую маржу, иногда дает ошибочные коэффициенты, играя на которых, беттор получает преимущество. Одним из популярных не популярных маркетов являются ставки на желтые карточки.

Ставки на желтые карточки в футболе

Желтая карточка в футболе показывается игроку за серьезное нарушение: грубую игру, умышленную затяжку времени, пререкания с арбитром и проч. Отдельно взятая желтая карточка никак не влияет на игру игрока в текущем матче, но заставляет его быть более осторожным, поскольку, вторая желтая карточка, показанная в течение одного матча одному и тому же игроку, автоматически превращается в карточку, а игрок, получивший вторую желтую карточку, удаляется с поля.

В сети можно найти разновидности стратегий игры на желтые карточки в футболе. Одна из самых популярных стратегий, угадать тотал желтых карточек одной из команд или же в матче. Сделать это иногда легче, чем угадать тотал забитых голов. Большое значение имеют следующие факторы:

Принципиальность матча – если рядовое дерби среди сезона, можно ждать самоотверженной игры на грани фола с большим количеством желтых карточек. Если же это очень важный матч топовых команд, то здесь желтых карточек должно быть мало.

Арбитр матча – игрок должен знать манеру судейства главного арбитра и его статистику по желтым карточкам. Если матч судит либеральный рефери, который награждает «горчичниками» игроков только в крайних случаях, в таком матче будет, скорее всего, показано мало карточек. Если же игру судит принципиальный судья, велика вероятность большого количества желтых карточек.

Выбрав правильную стратегию на ставки на желтые карточки в футболе, беттор может получить хорошую прибыль на длинной дистанции.

Стратегія ставок на жовті картки в футболі

Ставки на футбол мають найбільший попит в беттінг.

Футбол є найпопулярнішою командною грою в світі. Відповідно, йому приділяється найбільше уваги і в лініях букмекерських контор. Робити ставки на футбол, за інших рівних умов, вигідніше в тій БК, яка надає найбільш високі коефіцієнти в порівнянні з конкурентами (дає низьку маржу). У деяких БК існують акції, найбільш популярні ставки на популярні матчі даються з нульовою маржею — це найвигідніший варіант для беттора.

Вибрати букмекерську контору для ставок на футбол допоможе рейтинг букмекерських контор, в якому розказано про достоїнства і недоліки найбільш популярних букмекерських контор, в яких грають більшість бетторов. Правильний вибір букмекерської контори дасть можливість гравцеві отримати максимальний прибуток, що дуже важливо на довгій дистанції.

На що ставлять у футболі

Найпопулярнішими ставками в футболі є ставки на результат матчу (перемога, нічия, поразка), а також тотали і гра з форою. Ще одним цікавим і популярним магазинів, який популярний у футболі, є ставка «Обидві заб'ють так / ні». Багато любителів і вболівальники роблять ставки на переможця. Треба сказати, що це далеко не самий вдалий вид ставок, оскільки в футболі можливі три варіанти результату: перемога господарів, перемога гостей, нічия. З огляду на ту обставину, що нічиї в футболі трапляються набагато частіше, ніж в інших видах спорту (шашки і шахи не беремо до уваги), то вгадати варіант один з трьох складніше, ніж один з двох, як це робиться на тотальний або на «Обидві заб'ють та ні".

Деякі гравці вважають за краще не зв'язуватися з найпопулярнішими маркетами, а роблять ставки на менш популярних ринках, в яких букмекер розбирається не так добре, і, навіть на більш високу маржу, іноді дає помилкові коефіцієнти, граючи на яких, беттор отримує перевагу. Одним з популярних невідоме маркетів є ставки на жовті картки.

Ставки на жовті картки в футболі

Жовта картка у футболі показується гравцеві за серйозне порушення: грубу гру, навмисну ​​затягування часу, сперечання з арбітром і ін. Окремо взята жовта картка ніяк не впливає на гру гравця в поточному матчі, але змушує його бути більш обережним, оскільки, друга жовта картка, показана протягом одного матчу одному і тому ж гравцеві, автоматично перетворюється в картку, а гравець, який отримав другу жовту картку , отримує червону картку.

У мережі можна знайти різновиди стратегій гри на жовті картки в футболі. Одна з найпопулярніших стратегій, вгадати тотал жовтих карток однієї з команд або ж в матчі. Зробити це іноді легше, ніж вгадати тотал забитих голів. Велике значення мають такі фактори:

Принциповість матчу — якщо рядове дербі серед сезону, можна чекати самовідданої гри на грані фолу з великою кількістю жовтих карток. Якщо ж це дуже важливий матч топових команд, то тут жовтих карток повинно бути мало.

Арбітр матчу — гравець повинен знати манеру суддівства головного арбітра і його статистику по жовтим картках. Якщо матч судить ліберальний рефері, який нагороджує «гірчичниками» гравців тільки в крайніх випадках, в такому матчі буде, швидше за все, показано мало карток. Якщо ж гру судить принциповий суддя, велика ймовірність великої кількості жовтих карток.

Вибравши правильну стратегію на ставки на жовті картки в футболі, беттор може отримати хороший прибуток на довгій дистанції.