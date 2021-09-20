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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

На этой неделе еврокубковые состязания отойдут на второй план, однако насыщенные выходные подарят нам сразу несколько любопытных противостояний. Обо всем подробно мы расскажем вам в нашем обзоре главных матчей недели.

Челси — Манчестер Сити

Суббота, 25 сентября, 14:30. Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия)

Коллективы Томаса Тухеля и Хосепа Гвардиолы относятся к той категории команд английской Премьер-лиги, которые идут в лидирующей группе в турнирной таблице. Впрочем, все мы прекрасно понимаем, что оценивать соотношение сил между сторонами будут по еще не успевшему остыть в воспоминаниях финалу Лиги чемпионов УЕФА образца прошлого сезона, триумфатором которого стали именно "аристократы", лишив тем самым "небесно-голубых" возможности завоевать заветный трофей.

Очевидно, что Сити хочет отомстить, та победа в конце мая имела истоки из более ранних поединков между командами в АПЛ и Кубке Англии, по итогам которых Гвардиола и его подопечные уходили с пустыми руками. В целом, Челси — очень неудобный оппонент для команды из Манчестера, и уже тем более в тех случаях, когда играет на своем поле. В еврокубках у обеих сторон с результатами все в порядке, а вот на внутренней арене "горожане" упустили хороший шанс для того, чтобы набрать очки, сыграв вничью против Саутгемптона (0:0).

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу у команд практически равны. Победу Сити эксперты оценили в коэффициент 2,76, а победу Челси в 2,8. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,30.

Интер — Аталанта

Суббота, 25 сентября, 19:00. Джузеппе Меацца (Милан, Италия)

В Италии тоже найдется, чем удивить требовательного болельщика. Матч между действующим чемпионом страны и обладателем "бронзовых" медалей образца прошлого сезона обещает стать достаточно любопытным, так как у обеих команд заметны явные трудности в начале текущего сезона. Интер все также идет в лидирующей группе команд, но его позиции далеки от устойчивого состояния. Ранее команда Симоне Индзаги потеряла очки в игре против Сампдории (2:2), после чего сразу же последовало первое поражение в сезоне — от мадридского Реала в Лиге чемпионов (0:1).

Что касается текущей формы "богини", то тут сразу стоит акцентировать внимание на том факте, что коллектив Джан Пьеро Гасперини потерял результативные кондиции, которые демонстрировал в прошлом сезоне. Аталанта критически мало забивает (по голу в среднем за игру), регулярно пропускает (0,75 гола за матч), но при этом хоть как-то цепляется за очки, поэтому все еще поджидает незадачливых оппонентов у границ потенциальной зоны еврокубков. "Оробичи" не побеждали на Джузеппе Меацца уже более восьми лет, но и в предстоящей игре нарушения этой печальной традиции, на данный момент, не видится возможным.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Интер — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,18. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,84, а на победу Аталанты — 3,02.

Арсенал — Тоттенхэм

Воскресенье, 26 сентября, 18:30. Эмирейтс (Лондон, Англия)

Коллектив Микеля Артеты начал постепенно оживать после ужасающего старта сезона, когда казалось, что отставка испанского специалиста напрашивалась сама собой в качестве наиболее радикального решения в сложившейся ситуации. Однако, две победы кряду — над Норвичем и Бернли (дважды по 1:0) — отсутствие пропущенных мячей, на фоне девяти в предыдущих встречах, и вот, "канониры" уже вскарабкались до середины турнирной таблицы. А оттуда и до группы лидеров не такая уж и большая дистанция. Впрочем, все мы прекрасно понимаем текущий уровень Норвича и Бернли, который нельзя сопоставить с наиболее успешными командами страны.

А вот что Арсенал точно должно подстегивать к достижению успеха, так это оборона родных стен в рамках дерби Северного Лондона, в рамках которого "пушкари" не проигрывают в матчах чемпионата уже почти 11 лет. На очередной красивой для оппонентов дате Тоттенхэм вполне способен начать писать свою историю, так как уже от самого старта сезона Нуну Эшпириту Санту сумел продемонстрировать вместе со своей новой командой достаточно неплохие результаты. Вот только одним лишь поражением от Кристал Пэласа в очередной вариации столичного дерби (0:3) удалось перекрыть все голевые достижения "шпор" до этого.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Арсенал — небольшой фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,35. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,36, а на победу Тоттенхэма — 3,27.

Лацио — Рома

Воскресенье, 26 сентября, 19:00. Стадио Олимпико (Рим, Италия)

Легендарное римское дерби на этот раз будет сопровождаться противостоянием новых наставников "волков" и "орлов" у руля своих коллективов. Битва опытных наставников, Маурицио Сарри и Жозе Моуриньо, и без того была событием достаточно интригующим, а если в нее добавить явный политико-социально-спортивный подтекст, то мы практически гарантированно получим увлекательный и захватывающий поединок. В начале сезона исход игры, безусловно, не будет так сильно бить по турнирным амбициям обеих команд, как это было в конце прошлого футбольного года, однако итальянский специалист уже получил удар от Милана (0:1), поэтому будет намерен реабилитироваться с помощью громкого успеха.

В системе психологии Моуриньо матчи с принципиальным подтекстом всегда носили достаточно высокую степень ответственности, поэтому можно не сомневаться, что "джаллоросси" выйдут на игру более заряженными, чем на матчи против Сассуоло, Салернитаны и Фиорентины до этого. Рома на минувших выходных потерпела первое поражение под руководством Моуриньо, но в случае успеха в дерби об этом тут же забудут.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Рома — небольшой фаворит встречи. Победу этой команды эксперты оценили в коэффициент 2,41. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,68, а на победу Лацио — 2,75.