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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Англии.

Арсенал примет на своем поле Тоттенхэм в дерби Северного Лондона, которое пройдет в рамках шестого тура АПЛ. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Микеля Артеты.

Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 2,25, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 3,45. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче будет удаление. Этот исход оценивается коэффициентом 4,00.

Напомним, что матч Арсенал — Тоттенхэм состоится в воскресенье, 26 сентября, в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.