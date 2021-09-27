Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Порту на Драгау примет Ливерпуль.

Несмотря на статус хозяева Порту, фаворитом компания Parimatch считает "красных".

Коэффициент на победу Порту составляет 4,90, на победу Ливерпуля — 1,71, на ничью — 4,10.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают минимальную победу гостей со счетом 0:1 или 1:2 (коэффициент 8,30)

Матч Порту — Ливерпуль состоится во вторник, 28 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.