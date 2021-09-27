Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Порту на Драгау примет Ливерпуль.

Несмотря на статус хозяева Порту, фаворитом компания Parimatch считает "красных".

Коэффициент на победу Порту составляет 4,90, на победу Ливерпуля — 1,71, на ничью — 4,10.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают минимальную победу гостей со счетом 0:1 или 1:2 (коэффициент 8,30)

Матч Порту — Ливерпуль состоится во вторник, 28 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.