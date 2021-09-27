Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.
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27 сентября 2021, 20:59
Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Порту на Драгау примет Ливерпуль.
Несмотря на статус хозяева Порту, фаворитом компания Parimatch считает "красных".
Коэффициент на победу Порту составляет 4,90, на победу Ливерпуля — 1,71, на ничью — 4,10.
Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают минимальную победу гостей со счетом 0:1 или 1:2 (коэффициент 8,30)
Матч Порту — Ливерпуль состоится во вторник, 28 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.