Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.
Фото РБ Лейпциг
27 сентября 2021, 22:16
Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов РБ Лейпциг примет Брюгге.
Компания Parimatch считает, что шансы на успех выше у хозяев.
Коэффициент на победу РБ Лейпциг составляет 1,48, на победу Брюгге — 6,70, на ничью — 4,80.
При этом букмекеры полагают, что шансы "быков" открыть счет значительно выше, чем у бельгийцев: коэффициенты 1,42 и 3,05 соответственно.
Матч РБ Лейпциг — Брюгге состоится во вторник, 28 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.