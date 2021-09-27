Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов РБ Лейпциг примет Брюгге.

Компания Parimatch считает, что шансы на успех выше у хозяев.

Коэффициент на победу РБ Лейпциг составляет 1,48, на победу Брюгге — 6,70, на ничью — 4,80.

При этом букмекеры полагают, что шансы "быков" открыть счет значительно выше, чем у бельгийцев: коэффициенты 1,42 и 3,05 соответственно.

Матч РБ Лейпциг — Брюгге состоится во вторник, 28 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.