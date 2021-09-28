Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру ЛЧ.

Бенфика во втором туре Лиги чемпионов сразится с Барселоной. Компания Parimatch считает, что немного больше шансов на успех в предстоящем поединке у подопечных Рональда Кумана.

Так, на победу "блаугранас" предлагается коэффициент 2,48, тогда как потенциальный успех Бенфики оценивается показателем 2,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Матч Бенфика — Барселона состоится в среду, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.