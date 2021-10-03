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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Англии.

Украшением седьмого тура английской Премьер-лиги станет противостояние двух претендентов на чемпионский титул, Ливерпуля и Манчестер Сити, которое состоится на стадионе Энфилд.

Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке немного больше у подопечных Хосепа Гвардиолы.

Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Ливерпуля оценивается показателем 2,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Любители неожиданных и интересных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче забитым мячом отменится Джек Грилиш или Диогу Жота. Первый исход оценивается коэффициентом 5,50, а второй — 3,35.

Напомним, что матч Ливерпуль — Манчестер Сити состоится в воскресенье, 3 октября, в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.