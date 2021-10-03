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Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо будет принимать донецкий Шахтер.

Динамо Киев — Шахтер

Воскресенье, 3 октября, 19:30. НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр встречи — Александр Шандор (Шандор). Трансляция на телеканале 2+2.

Поражение в поединке за Суперкубок Украины и отдельные фрагменты конфетти на трибунах главной арены страны, которые еще остались после недавнего празднования донецким Шахтером первого трофея в карьере своего итальянского наставника, будут серьезно мотивировать действующего чемпиона Украины брать реванш уже в рамках национального первенства. К тому, позиции коллектив Мирчи Луческу на вершине турнирной таблицы не являются абсолютными, а своей победой в классическом украинском противостоянии "горняки" одним махом могут ликвидировать отрыв в три очка, который был образован их предыдущими осечками.

При этом, "оранжево-черные", также, как и непримиримые оппоненты, не могут похвастаться весомыми достижениями в еврокубковых противостояниях. Лишь один гол на троих участников групповых этапов от Украины — это проблема и Шахтера в том числе, так как матчи против Шерифа (0:2) и миланского Интера (0:0), пусть последний и можно в некоторой степени назвать успешным, не принесли нашим болельщикам эмоций результативного футбола. Команда Де Дзерби, можно сказать, набрала солидный ход в УПЛ, но хватит ли у нее сил на две победы над главным конкурентом за один календарный месяц? Да еще и без травмированного Лассина Траоре на острие атаки.

Букмекеры также считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Роберто Де Дзерби. Так, компания FAVBET предлагает на победу Шахтера коэффициент 2,46, тогда как вероятность успеха киевского Динамо оценена в показатель 2,85. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,40.

Напомним, матч Динамо Киев — Шахтер начнется 3 октября, в 19:30 по киевскому времени.