Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Дании примет на своем поле Австрию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Каспера Юльманна.

Так, на победу Дании предлагается коэффициент 1,51, тогда как потенциальный успех Австрии оценивается показателем 6,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче не будет забито ни одного гола — коэффициент — 11,50.

Напомним, что матч Дания — Австрия состоится завтра, 12 октября, в 21:45 по киевскому времени.