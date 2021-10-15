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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Италии.

Лацио примет на своем поле миланский Интер в рамках восьмого тура итальянской Серии А. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Симоне Индзаги.

Так, на победу Интера предлагается коэффициент 2,17, тогда как потенциальный успех Лацио оценивается показателем 3,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что игрокам Интера удастся забить гол в обоих таймах. Этот исход оценивается коэффициентом 2,85.

Напомним, что матч Лацио — Интер состоится в субботу, 16 октября, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.