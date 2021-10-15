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Представляем Вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках 11 тура УПЛ.

В 11 туре Украинской Премьер-Лиги Днепр-1 примет на своем поле Колос.

Компания Parimatch считает, что подопечные Игоря Йовичевича — явные фавориты в данном противостоянии

Так, на победу Днепра-1 предлагается коэффициент 1.64, тогда как потенциальный успех гостей из Ковалевки оценивается в 5.50. Вероятность ничейного исхода представлена коэффициентом 3.80.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Колос забьет более 1 гола за игру. Такой исход оценивается в 2.31.

Напомним, игра Днепр-1 — Колос состоится в субботу, 16 октября в 19:30.