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Предлагаем Вашему вниманию букмекерские котировки на матч в рамках французской Лиги 1.

В 10-м туре Лиги 1 Лион примет на своем поле Монако. Компания Parimatch считает, что хозяева имеют неплохие шансы на успех в предстоящем поединке против "монегасков".

Так, потенциальный успех команды Петера Боса оценивается коэффициентом 2.25, тогда как на победу Монако предлагается коэффициент 3.15. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.65.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Монако забьет больше жвух мячей в матче, на что предлагается коэффициент 3.80.

Напомним, матч Лион — Монако состоится в субботу, 16 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.