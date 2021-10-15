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Лион - Монако, Reuters
15 октября 2021, 18:32
В 10-м туре Лиги 1 Лион примет на своем поле Монако. Компания Parimatch считает, что хозяева имеют неплохие шансы на успех в предстоящем поединке против "монегасков".
Так, потенциальный успех команды Петера Боса оценивается коэффициентом 2.25, тогда как на победу Монако предлагается коэффициент 3.15. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.65.
Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Монако забьет больше жвух мячей в матче, на что предлагается коэффициент 3.80.
Напомним, матч Лион — Монако состоится в субботу, 16 октября.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.