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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Брюгге примет на своем поле Манчестер Сити.

Компания Parimatch считает безоговорочным фаворитом противостояния подопечных Пепа Гвардиолы, давая коэффициент на их победу 1.30.

Потенциальный успех бельгийского клуба же оценивается коэффициентом 9.80. На ничейный исход предлагается поставить с коэффициентом 6.10.

Любители рискованных ставок могут предугадать общее количество забитых мячей в матче. Тотал больше 4 предлагается с коэффициентом 3.25.

Матч Брюгге — Манчестер Сити состоится во вторник, 19 октября в 19:45 по киевскому времени.