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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Международный клубный футбол возвращается на наши телеэкраны, поэтому уже в скором времени мы вовсю будем говорить о баталиях украинских клубов в Лиге чемпионов УЕФА, а уже в ближайшие выходные оторваться от матчей с топ-вывеской будет попросту невозможно.

Нас ожидают важные встречи киевского Динамо и донецкого Шахтера с прямыми конкурентами в борьбе за выход из группы, а также многообещающие встречи Ла Лиги, АПЛ и Серии А.

Шахтер — Реал Мадрид

Вторник, 19 октября, 22:00. НСК Олимпийский, Киев (Украина)

"Горняки" подходят к спаренным противостояниям против наиболее титулованного клуба в истории Лиги чемпионов в достаточно тяжелой ситуации с точки зрения турнирной таблицы. Донецкому Шахтеру в срочном порядке нужно набирать очки, так как еще один сенсационный успех молдавского Шерифа может напрочь отбросить команду Роберто Де Дзерби даже от потенциальной третьей строчки и права выступать весной в Лиге Европы УЕФА. При этом, "оранжево-черным" будет необходимо в первую очередь решить вопрос с отсутствием забитых мячей у себя на счету, в чем им немного может помочь чувство ностальгии по собственным сенсационным достижениям образца прошлого сезона.

Что же касается мадридского Реала, то тут ситуация неоднозначная. Коллектив Карло Анчелотти точно не может себе позволить дважды подряд обжечься в играх против команды из восточной части Европы, однако у Шахтера будет достаточно весомое преимущество перед предстоящей игрой. Дело в том, что матч "сливочных" в рамках национального первенства на минувших выходных был перенесен на более поздний срок, поэтому мы не можем оценить состояние, в котором команда вышла из октябрьской международной паузы. А ведь до этого "галактикос" не побеждали в трех матчах кряду, да последних из которых, так и вовсе, завершились поражениями. Именно в этот фактор и стоит бить украинскому коллективу ради достижения собственного успеха.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Карло Анчелотти. Победу Реала эксперты оценили в коэффициент 1,58, а победу Шахтера — в 5,84. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,40.

Барселона — Динамо Киев

Среда, 20 октября, 22:00. Камп Ноу, Барселона (Испания)

Скорее всего, в ближайшее время уже не удастся застать испанский гранд в столь уязвимом состоянии, поэтому перед киевским Динамо во главе с Мирчей Луческу открывается уникальная возможность воспользоваться слабыми местами психологии каталонской Барселоны, чего точно не было у румынского специалиста во времена его каденции в донецком Шахтере.

"Бело-синим" необходимо предстать максимально прагматичным коллективом, прекрасно осознающим свои задачи и возможности, на поле легендарного Камп Ноу, однако повторение прошлогоднего опыта противостояний с "блаугранас" может оказаться фатальным для дальнейшей судьбы чемпионов Украины в своем квартете.

Годом ранее Барселона тоже была не похожа на ту, к которой она сама же нас и приучила в новейшей истории, однако сейчас кризис в коллективе очевиден. Последний матч чемпионата против Валенсии (3:1) — единственный позитивный момент, за который будет стараться ухватиться коллектив Кумана, для которого спаренные поединки против Динамо видятся чуть ли не единственной возможностью разжиться необходимыми очками. В целом, ситуация выглядит благоприятной для "бело-синих", однако все зависит от того, с какими задачами отправит на футбольное поле своих исполнителей тренерский штаб Луческу.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Рональда Кумана. Победу Барселоны эксперты оценили в коэффициент 1,24, а победу Динамо Киев — в 11,81. На ничью можно поставить с коэффициентом 6,65.

Барселона — Реал Мадрид

Воскресенье, 24 октября, 17:15. Камп Ноу, Барселона (Испания)

Еще один важный момент для киевского Динамо перед игрой против каталонской Барселоны, который точно не стоит упускать из виду, — приближающееся El Clasico, на который будет обращено куда больше внимания на этой неделе, чем на матч "блаугранас" в Лиге чемпионов. Как бы там ни было, поединки подобного статуса для извечных противников всегда носили особенный характер, вне зависимости от того, в какой форме они к ним подходили. Именно по этой причине ровно на один вечер вся футбольная общественность может забыть о наболевших проблемах команды Рональда Кумана, для которой в этой отдельной игре будет важен лишь вопрос престижа.

Реал нынче находится в явно более качественных кондициях, чем непримиримый соперник, но при этом его игра против донецкого Шахтера станет единственной, которая будет проведена на фоне октябрьской паузы. Как мы уже отмечали, дела на внутренней арене у "сливочных" в предыдущих турах обстояли далеко не самым лучшим для них образом, поэтому давать хоть какие-то внушительные прогнозы можно будет только по завершению игры на НСК Олимпийский. Для украинского болельщика такой расклад только на руку — испанские гранды будут думать о собственных перипетиях на внутренней арене, а в то же самое время перед нашими клубами открывается неплохая перспектива разжиться необходимым запасом очков.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Карло Анчелотти. Победу Реала эксперты оценили в коэффициент 2,48, а победу Барселоны — в 2,76. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,82.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Воскресенье, 24 октября, 18:30. Олд Траффорд, Манчестер (Англия)

В Англии на предстоящих выходных тоже готовится суперматч между командами, которые с радостью хотели бы присоединится к чемпионской гонке в конце этого сезона. На данный момент, подопечные Юргена Клоппа имеют к этому куда больше предпосылок, нежели коллектив Оле-Гуннара Солскьяера, так как "красные" хотя бы не проигрывали в трех предыдущих турах. "Красные дьяволы" сейчас находятся не в лучшей своей форме, и вновь их норвежский наставник попал под шквал вполне обоснованной критики, так как настолько мощная трансферная кампания в прошедшее межсезонье явно не соответствует тем результатам, которые демонстрирует команда на данный момент.

Если взять во внимание предстоящие обеим командам матчи в рамках Лиги чемпионов, то очевидно, что куда более приемлемым вариантом для Юнайтед будет прием бергамаской Аталанты на своем поле, чем поездка на Ванда Метрополитано в гости к мадридскому Атлетико, которая предстоит Ливерпулю. В зависимости от результатов данных игр, можно будет судить о готовности команд к очной дуэли, однако точно не стоит сомневаться в том, что даже в еврокубковых матчах футболисты будут держать в головах важную игру на внутренней арене.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Юргена Клоппа. Победу Ливерпуля эксперты оценили в коэффициент 2,30, а победу Манчестер Юнайтед — в 3,11. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,68.

Интер — Ювентус

Воскресенье, 24 октября, 21:45. Джузеппе Меацца, Милан (Италия)

Действующий чемпион Италии не прошел проверку римским Лацио под руководством Маурицио Сарри на прошлых выходных, после чего ему еще предстоит попытать удачу в "перестрелке" против Шерифа всея Лиги чемпионов, и уже потом встретиться со своим предшественником на престижном национальном посту. Календарь у команды Симоне Индзаги не из легких, поэтому есть большие сомнения, что к Derby d'Italia против туринского Ювентуса она подойдет в оптимальном состоянии.

Впрочем, команде Массимилиано Аллегри именно такие расклады и выгодны. "Зебрам" посреди недели надо будет съездить в Санкт-Петербург, однако поверить в то, что местный Зенит сможет навязать сопротивление команде, которая справилась с триумфатором прошлого розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, лондонским Челси (1:0), не представляется возможным. К тому же, в отличии от того-таки Интера, Ювентус свой топ-матч прошлых выходных против римской Ромы сумел выиграть (1:0), что стало уже четвертой кряду победой команды Аллегри, на фоне абсолютного провала на старте сезона. Лишь Милан и Наполи могут похвастаться схожими результатами — это говорит о многом.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Симоне Индзаги. Победу Интера эксперты оценили в коэффициент 2,15, а победу Ювентуса — в 3,43. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,67.