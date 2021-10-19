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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед на своем поле примет Аталанту. Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в этом матче у подопечных Оле-Гуннара Солскьяера.

Так на победу "красных дьяволов" предлагается коэффициент 1.73, в то время как потенциальный успех команды Джан Пьеро Гасперини оценивается вероятностью в 4.60. Ничейный исход данного противостояния предлагается с коэффициентом 4.20.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что в матче не будет забитых голов. Этот исход оценивается коэффициентом — 23.00.

Матч Манчестер Юнайтед — Аталанта состоится в среду, 20 октября в 22:00 по киевскому времени.