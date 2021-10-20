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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов английский Челси на своем поле примет шведский Мальме. Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в этом матче у подопечных Томаса Тухеля.

Так, на победу "синих" предлагается коэффициент 1,08, в то время как потенциальный успех команды Йона Даля Томассона оценивается вероятностью в 35,00. Ничейный исход данного противостояния предлагается с коэффициентом 12,00.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что гости забьют больше одного мяча в этой игре. Этот исход оценивается коэффициентом — 10,00.

Матч Челси — Мальме состоится в среду, 20 октября в 22:00 по киевскому времени.