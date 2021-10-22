Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.
Арсенал - Астон Вилла, Getty Images
22 октября 2021, 12:39
В поединке девятого тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал на своем поле примет Астон Виллу. Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Микеля Артеты.
Так, потенциальная победа Арсенала оценивается коэффициентом 1.93. На победу "львов" можно поставить с коэффициентом 4.00. Ничья же в данном противостоянии оценивается с вероятностью в 3.75.
Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что Арсенал забьет три гола. Этот исход оценивается коэффициентом — 6.70.
Напомним, матч Арсенал — Астон Вилла состоится сегодня, 22 октября, в 22:00 по киевскому времени.