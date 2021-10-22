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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.

В поединке девятого тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал на своем поле примет Астон Виллу. Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Микеля Артеты.

Так, потенциальная победа Арсенала оценивается коэффициентом 1.93. На победу "львов" можно поставить с коэффициентом 4.00. Ничья же в данном противостоянии оценивается с вероятностью в 3.75.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что Арсенал забьет три гола. Этот исход оценивается коэффициентом — 6.70.

Напомним, матч Арсенал — Астон Вилла состоится сегодня, 22 октября, в 22:00 по киевскому времени.