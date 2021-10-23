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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч Украинской Премьер-Лиги.

В 12-м туре Украинской Премьер-Лиги львовский Рух примет на своем поле ужгородский Минай.

Компания Parimatch считает хозяев поля безусловными фаворитами противостояния. Так, на победу подопечных Кучука предлагается коэффициент 1.99. Потенциальный успех гостей из Ужгорода оценивается коэффициентом 3.85.

Ничейный же исход противостояния представлен коэффициентом 3.45.

Команды в последнее время очень мало забивают, однако быть может эта тенденция прервется именно в этом матче. Любителям рискованных ставок предлагается поставить на общий тотал голов в матче больше 3.5 с коэффициентом 3.35.

Матч Рух — Минай состоится в воскресение, 24 октября в 14:00 по киевскому времени.