Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Италии.

В рамках девятого тура итальянской Серии А римская Рома дома сыграет против Наполи, который является лидером чемпионата на данный момент.

Компания Parimatch больше верит в успех подопечных Лучано Спаллетти. На победу неаполитанцев предлагается коэффициент 2,50.

Ничью эксперты оценили в коэффициент 3,55, а вот победу хозяев, команды Жозе Моуриньо, в 2,85.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше, то на данный исход предлагается коэффициент 1,68 (меньше — 2,26).

Матч Рома — Наполи состоится в воскресенье, 23 октября. Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени.

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