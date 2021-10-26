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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч Кубка Украины.

В поединке 1/8 финала Кубка Украины ровненский Верес на своем поле примет полтавскую Ворсклу. Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Юрия Максимова.

Так, победа Ворсклы оценивается коэффициентом 2.07. Потенциальный успех команды Юрия Вирта представлен коэффициентом 3.45. Ничейный исход противостояния можно спрогнозировать с коэффициентом 3.40.

Любители неожиданных исходов могут поставить на то, что одна из команд станет победительницей после серии пенальти — этот исход представлен коэффициентом 9.80.

Матч Верес — Ворскла состоится завтра, 27 октября в 14:00 по киевскому времени.