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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках Кубка английской лиги.

Арсенал примет на своем поле Лидс Юнайтед в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Микеля Артеты.

Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 1,59, тогда как потенциальный успех Лидса оценивается показателем 5,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Пьеру-Эмерику Обамеянгу удастся забить гол в ворота "павлинов". Этот исход оценивается коэффициентом 1,95.

Напомним, что матч Арсенал — Лидс Юнайтед состоится в сегодня, 26 октября, в 21:45 по киевскому времени.