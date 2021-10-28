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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на кубковый матч.

Рух проведет домашнюю встречу с Зарей в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Компания PariMatch считает фаворитом этого противостояния луганский клуб.

Так, коэффициент на победу Зари составляет 1,78. Шансы на успех Руха оцениваются в 4,2, а вероятность ничьей в основное время составляет 3,7.

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Итоговый успех львовского клуба оценивается в 2,8, а на проход Зари дается коэффициент 1,4.

Матч Рух – Заря состоится на Арене Львов в четверг, 28 октября, и начнется в 17:00 по киевскому времени.