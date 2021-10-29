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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Франции.

Пари Сен-Жермен примет на своем поле действующего чемпиона Франции, Лилль, в рамках 12-го тура Лиги 1. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Маурисио Почеттино.

Так, на победу ПСЖ предлагается коэффициент 1,44, тогда как потенциальный успех Лилля оценивается показателем 7,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,80.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что полузащитнику гостей Ренату Санчешу удастся отметиться забитым мячом. Этот исход оценивается коэффициентом 12,00.

Напомним, что матч ПСЖ — Лилль состоится в сегодня, 29 октября, в 22:00 по киевскому времени.