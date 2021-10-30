Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Италии.

В рамках одиннадцатого тура итальянской Серии А бергамаская Аталанта дома сыграет против римского Лацио, с которым находится на соседних позициях в турнирной таблице.

Компания Parimatch больше верит в успех подопечных Джан Пьеро Гасперини. На победу "Богини" предлагается коэффициент 1,90.

Ничью эксперты оценили в коэффициент 3,95, а вот победу хозяев, команды Маурицио Сарри, в 3,90.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше, то на данный исход предлагается коэффициент 1,50 (меньше — 2,70).

Матч Аталанта — Лацио состоится в субботу, 30 октября. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.