Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов немецкий Вольфсбург на своем поле примет австрийский Зальцбург. Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в этом матче у подопечных Флориана Кофельдта.

Так на победу Вольфсбурга предлагается коэффициент 2.39, в то время как потенциальный успех Зальцбурга оценивается вероятностью в 2.90. Ничейный исход данного противостояния предлагается с коэффициентом 3.65.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что в первом тайме матча будет забито два или больше мячей. Этот исход оценивается коэффициентом — 5.10.

Матч Вольфсбург — РБ Зальцбург состоится во вторник, 2 ноября в 19:45 по киевскому времени.