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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Севилья в домашних стенах примет Лилль.

По мнению экспертов компании Parimatch, больше шансов на победу в этой игре у команды из Испании.

На победу Севильи предлагается коэффициент 1,61. Ничья оценена в 3,85, а победа французского Лилля — в 6,50.

Если вы уверены, что в этом поединке обе команды смогут забить, то можете поставить с коэффициентом 2,18 (нет — 1,68).

Матч Севилья — Лилль состоится 2 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени.