Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.
Бавария - Бенфика. getty images
02 ноября 2021, 01:36
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская Бавария дома примет Бенфику.
Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в данном противостоянии у подопечных Юлиана Нагельсманна.
На победу Баварии можно поставить с коэффициентом 1,17. Ничью эксперты оценивают в 8,40, а победа гостей маловероятна — 17,00.
Если вы уверены, что тотал в матче будет три больше, то на данный исход утвержден коэффициент 1,42 (нет — 2,85).
Матч Бавария — Бенфика состоится 2 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени.