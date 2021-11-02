Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская Бавария дома примет Бенфику.

Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в данном противостоянии у подопечных Юлиана Нагельсманна.

На победу Баварии можно поставить с коэффициентом 1,17. Ничью эксперты оценивают в 8,40, а победа гостей маловероятна — 17,00.

Если вы уверены, что тотал в матче будет три больше, то на данный исход утвержден коэффициент 1,42 (нет — 2,85).

Матч Бавария — Бенфика состоится 2 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени.