Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта в Италии сыграет против Манчестер Юнайтед.

Компания Parimatch считает, что больше шансов в этом противостоянии на победу больше у команды из Англии.

Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 2,23. Победу Аталанты оценили в 2,95, а ничейный исход — в 4,00.

Если вы уверены, что в этом поединке обе команды смогут забить, то на данный исход коэффициент 1,47 (нет — 2,70).

Матч Аталанта — Манчестер Юнайтед состоится 2 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени.