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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский Милан примет на своем поле португальский Порту.

Компания Parimatch считает, что больше шансов в этом противостоянии на победу у команды хозяев поля.

Так, на победу "россонери" предлагается коэффициент 1,98. Победу Порту оценили в 3,95, а ничейный исход — в 3,60.

Если вы уверены, что в этом поединке команды не смогут забить, то на данный исход коэффициент 10.00.

Напомним, матч Милан — Порту состоится в среду, 3 ноября на Сан Сиро. Начало встречи — в 19:55 по киевскому времени.