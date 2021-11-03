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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская Боруссия примет на своем поле амстердамский Аякс.

Компания Parimatch считает, что больше шансов в этом противостоянии на победу у команды гостей.

Так, на победу "аяксидов" предлагается коэффициент 2,41. Победу Боруссии Д оценили в 2,75, а ничейный исход — в 3,85.

Если вы уверены, что в этом поединке команды не смогут забить, то на данный исход коэффициент 19,00.

Напомним, матч Боруссия Д — Аякс состоится в среду, 3 ноября на Зигналь-Идуна-Парк. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.