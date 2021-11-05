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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок АПЛ.

В рамках 11 тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в дерби сыграет против Манчестер Сити.

Компания Parimatch считает, что больше шансов в этом противостоянии на победу у подопечных Пепа Гвардиолы.

Так, на победу Манчестер Сити можно поставить с коэффициентом 1,72. Ничью оценили в 4,10, а победу хозяев — в 4,80.

Если вы уверены, что в этом противостоянии обе команды смогут забить, то на данный исход предлагается коэффициент 1,67 (нет — 2,20).

Матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити состоится 6 ноября на Олд Траффорд и начнется в 14:30 по киевскому времени.