Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Германии.
Лейпциг - Боруссия Д, Getty images
05 ноября 2021, 22:02
В рамках 11 тура немецкой Бундеслиги Лейпциг в домашних стенах встретится с дортмундской Боруссией.
Компания Parimatch считает, что больше шансов в этом противостоянии на победу у подопечных Джесси Марша.
Так, на победу Лейпцига эксперты определили коэффициент 1,96. На ничью предлагается коэффициент 3,85, а на победу "шмелей" — 3,75.
Если вы уверены, что в этом противостоянии обе команды смогут забить, то на данный исход предлагается коэффициент 1,52 (нет — 2,55).
Матч Лейпциг — Боруссия Д состоится 6 ноября на Ред Булл Арене. Начнется игра в 19:30 по киевскому времени.