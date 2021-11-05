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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Германии.

В рамках 11 тура немецкой Бундеслиги Лейпциг в домашних стенах встретится с дортмундской Боруссией.

Компания Parimatch считает, что больше шансов в этом противостоянии на победу у подопечных Джесси Марша.

Так, на победу Лейпцига эксперты определили коэффициент 1,96. На ничью предлагается коэффициент 3,85, а на победу "шмелей" — 3,75.

Если вы уверены, что в этом противостоянии обе команды смогут забить, то на данный исход предлагается коэффициент 1,52 (нет — 2,55).

Матч Лейпциг — Боруссия Д состоится 6 ноября на Ред Булл Арене. Начнется игра в 19:30 по киевскому времени.