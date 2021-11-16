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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

В 10-м туре отборочного этапа на Чемпионат мира в Катаре сборная Уэльса примет на своем поле Бельгию.

Компания Parimatch считает, фаворитом данной встречи именно гостей. Так на победу Бельгии предлагается коэффициент 2.30, в то время как потенциальный успех Уэльса оценивается коэффициентом 3.35.

Возможный ничейный исход противостояния можно предугадать с коэффициентом 3.30.

Любители рискованных ставок могут попытаться предугадать количество забитых мячей в матче. Так, на Тотал больше 4 предлагается коэффициент 6.30.

Следить за ключевыми событиями в матче можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.