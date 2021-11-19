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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

В рамках поединка 15 тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец в Киеве сыграет против Динамо.

Компания Parimatch считает, шансов добыть три очка в данном противостоянии у подопечных Мирчи Луческу.

Так, на победу киевского Динамо можно поставить с коэффициентом 1.10. На ничью предлагают коэффициент 8,80, а в победу "моряков" не верят совсем — 34,00.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше, то на данный исход можно поставить с коэффициентом 1,52 (нет — 2,55).

Матч Черноморец — Динамо состоится в пятницу, 19 ноября и начнется в 19:30 по киевскому времени.