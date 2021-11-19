Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Испании.

В рамках поединка 14 тура испанской Ла Лиги Леванте на своем поле примет Атлетико из Бильбао. Компания Parimatch считает, шансов добыть три очка в данном противостоянии больше у подопечных Гарсии Торала Марселино.

Так, на победу "басков" можно поставить с коэффициентом 2.18. На ничью предлагают коэффициент 3,30, а в победу Леванте оценили в 3,60.

Если вы уверены, что в матче обе команды смогут поразить ворота друг друга, то можете поставить с коэффициентом — 1.88.

Матч Леванте — Атлетик состоится в пятницу, 19 ноября и начнется в 22:00 по киевскому времени.