Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.

В двенадцатом туре английской Премьер-Лиги Ливерпуль на своем поле примет лондонский Арсенал.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Юргена Клоппа, оценивая потенциальный успех "красных" коэффициентом 1,49.

Верным поклонникам "канониров" предлагается поставить на победу своей команды с коэффициентом 6,20.

Ничья в матче Ливерпуль — Арсенал оценивается коэффициентом 4,90.

Любителям рискованных ставок предлагается предугадать количество мячей, забитых одной из команд. Так, на индивидуальный тотал Арсенал больше 1,5 предлагается поставить с коэффициентом 3,05.

Матч состоится в субботу, 20 ноября в 19:30 по киевскому времени.

На Footbal.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.