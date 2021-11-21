Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.

В двенадцатом туре английской Премьер-Лиги Манчестер Сити на своем поле примет Эвертон.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Хосепа Гвардиолы, оценивая потенциальный успех "небесно-голубых" коэффициентом 1,21.

Верным поклонникам "ирисок" предлагается поставить на победу своей команды с коэффициентом 15,80.

Ничья в матче Манчестер Сити — Эвертон оценивается коэффициентом 7,00.

Любителям рискованных ставок предлагается предугадать количество мячей, забитых одной из команд. Так, на индивидуальный тотал Лестера больше одного гола предлагается поставить с коэффициентом 4,50.

Матч состоится в воскресенье, 21 ноября в 16:00 по киевскому времени.

На Footbal.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.