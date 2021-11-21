Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Франции.

В четырнадцатом туре французской Лиги 1 Лион проведет домашнее "олимпийское" дерби против Марселя.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Петера Боса, оценивая потенциальный успех "ткачей" коэффициентом 2,01.

Верным поклонникам "провансальцев" предлагается поставить на победу своей команды с коэффициентом 3,60.

Ничья в матче Лион — Марсель оценивается коэффициентом 3,85.

Любителям рискованных ставок предлагается предугадать количество мячей, забитых одной из команд. Так, на индивидуальный тотал Лиона больше двух мячей предлагается поставить с коэффициентом 3,35.

Матч состоится в воскресенье, 21 ноября в 21:45 по киевскому времени.