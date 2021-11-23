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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов отправится в гости к Вильярреалу.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке немного больше у подопечных Майкла Каррика.

Так, на победу "красных дьяволов" предлагается коэффициент 2,5, тогда как потенциальный успех команды Эмери оценивается показателем 2,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Любители тоталов могут поставить на то, что команды забьют больше 2,5 голов — коэффициент 1,8. На обратный исход, ТМ 2,5, можно поставить с показателем 2,08.

Напомним, что матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.