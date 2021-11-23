Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Челси в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Ювентус.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Томаса Тухеля.

Так, на победу "синих" предлагается коэффициент 1,63, тогда как потенциальный успех команды Аллегри оценивается показателем 5,7. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4.

Любители необычных исходов могут поставить на "Челси будет бить пенальти: да". Коэффициент на это — 3,3.

Напомним, что матч Челси — Ювентус состоится во вторник, 23 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.