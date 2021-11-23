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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.

Лилль примет на своем поле Зальцбург в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Компания Parimatch отдает предпочтение в этой дуэли французскому клубу.

Так, коэффициент на победу Лилля составляет 2,65. Шансы на успех австрийского клуба составляют 2,75. Вероятность ничейного результата оценивается в 3,4.

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Для любителей рискованных исходов стоит предложить вариант с тем, что один из игроков сумеет оформить хэт-трик с коэффициентов 13.

Матч Лилль – Зальцбург состоится во Франции во вторник, 23 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.