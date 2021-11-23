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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.

Севилья проведет домашнюю встречу с Вольфсбургом в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает фаворитом этого противостояния испанского клуба.

Так, коэффициент на победу Севильи составляет 1,69. Победа Вольфсбурга оценивается коэффициентом 5,5. Коэффициент на ничейный результат составляет 3,8.

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Для любителей рискованных исходов стоит предложить вариант с голом Ивана Ракитича в первом тайме с коэффициентом 8,9.

Матч Севилья – Вольфсбург состоится на Рамон Санчес Писхуан во вторник, 23 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.