Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.
Атлетико - Милан, Getty images
24 ноября 2021, 11:23
В матче группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико дома примет итальянский Милан.
По мнению компании Parimatch, команда Диего Симеоне имеет больше шансов победить соперника в данном поединке.
Так, на победу "матарсников" можно поставить с коэффициентом 1,69. Ничью оценивают в 3,90, а победу Милана в 5,30.
Уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше? Тогда ставьте на данный исход с коэффициентом 1,85 (меньше — 2,01).
Матч Атлетико - Милан состоится в Мадриде в среду, 24 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.