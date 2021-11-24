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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.

В матче группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико дома примет итальянский Милан.

По мнению компании Parimatch, команда Диего Симеоне имеет больше шансов победить соперника в данном поединке.

Так, на победу "матарсников" можно поставить с коэффициентом 1,69. Ничью оценивают в 3,90, а победу Милана в 5,30.

Уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше? Тогда ставьте на данный исход с коэффициентом 1,85 (меньше — 2,01).

Матч Атлетико - Милан состоится в Мадриде в среду, 24 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.