Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Испании.

В рамках 15 тура испанской Ла Лиги мадридский Реал дома сыграет против Севильи.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у команды Карло Анчелотти.

Так, на победу мадридцев можно поставит с коэффициентом 1,65. На ничью предлагается коэффициент 4,10, а на победу Севильи — 5,40.

Уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше? Тогда ставьте на данный исход с коэффициентом 1,90 (меньше — 1,97).

Матч Реал — Севилья состоится в воскресенье, 28 ноября. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.