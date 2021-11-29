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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

На этой неделе нас никоим образом не будут беспокоить еврокубковые противостояния, однако в некоторых чемпионатах пройдут увлекательные противостояния как в мид-уик, так и не выходных.

В частности, в английской Премьер-лиге силами между собой будут меряться Манчестер Юнайтед, уже с Ральфом Рангником во главе, и лондонский Арсенал, в немецкой Бундеслиге пройдет определяющий Der Klassiker, а в итальянской Серии А Руслан Малиновский попытается помочь своей команде обыграть претендента на чемпионский титул.

Манчестер Юнайтед — Арсенал

Четверг, 2 декабря, 22:15. Олд Траффорд, Манчестер (Англия)

Краткосрочная каденция Майкла Каррика во главе "Красных дьяволов" подходит к своему логическому завершению. Начинающий наставник попробовал себя в новой роли в один из наиболее трудных моментов для любого клуба — смене тренерского штаба, и при этом показал достойные результаты. Манчестер Юнайтед, благодаря победе над испанским Вильярреалом (2:0) уже точно выиграл свою группу в Лиге чемпионов УЕФА, после чего команда вновь не позволила лондонскому Челси себя обыграть на минувших выходных (1:1), что уже можно было считать большим достижением.

И если в матче против "пенсионеров" Юнайтед считался явным аутсайдером, то уже в предстоящей игре против лондонского Арсенала, которая должна стать дебютной для немецкого наставника Ральфа Рангника, Манчестер будет считать фаворитом с небольшими условностями. "Канониров" достаточно сложно оценивать по результатам их выступлений, так как они все время умудряются пройти на грани провала даже в тех матчах, где играют на голову выше оппонентов.

Арсенал уже подошел вплотную к зоне Лиги чемпионов УЕФА, что можно считать существенным прогрессом коллектива Микеля Артеты, по сравнению с прошлым футбольным годом. Однако, для того, чтобы перешагнуть данный рубеж, столичному коллективу придется обыгрывать именитых оппонентов без всяких условий. И вот тут как раз может сыграть против "пушкарей" тот факт, что из числа представителей еврокубковой зоны они забивают меньше всех, но при этом пропустили больше всех.

Букмекеры Pinnacle преимущество в этой встрече отдают Манчестер Юнайтед, оценивая шансы на его победу в 1,99. Коэффициент на победу Арсенала — 3,83, шансы на ничью — 3,84.

Боруссия Дортмунд — Бавария

Суббота, 4 декабря, 19:30. Зигналь-Идуна-Парк, Дортмунд (Германия)

Пока чемпионская гонка еще не успела войти в ту фазу, когда мюнхенская Бавария привычным образом отрывается от своих конкурентов, у прямого конкурента действующего чемпиона Германии в лице дортмундской Боруссии есть великолепный шанс не просто сократить разрыв между командами в турнирной таблице, а и подняться на первую строчку. Разумеется, подобный сценарий возможен только в том случае, если "шмели" победят в домашнем Der Klassiker, чего в Бундеслиге не случалось последние три года.

В текущих реалия команда Марко Розе идет в турнирной таблице там, где ее хотят видеть фанаты — в условиях борьбы за титул. При этом, не стоит забывать о непростом старте под руководством нового наставника, что, впрочем, можно сказать и о Баварии, которая под руководством Юлиана Нагельсманна выглядит несущемся сквозь толпы соперников крейсером только лишь в группе Лиги чемпионов УЕФА. Киевское Динамо соврать не даст.

К тому же, мюнхенцев в последнее время сильно сбивает с физического ритма COVID-19, последствия чего, опять-таки, мы могли наблюдать в матче на НСК Олимпийский (1:2), куда Бавария приехала с минимальными кадровыми резервами. Все не так плохо, как в португальском Белененсеше, разумеется, но и здоровой ситуацию также не назвать. Боруссия, пока что, такой участи избегает, поэтому должна попробовать воспользоваться уязвимостью прямых конкурентов.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Баварии. Коэффициент на победу "Красной машины" составляет 1,94, шансы на успех Боруссии Дортмунд составляют 3,61, а на ничью — 4,34.

Наполи — Аталанта

Суббота, 4 декабря, 21:45. Стадион Диего Армандо Марадона, Неаполь (Италия)

Прямого конфликта, если не брать в учет тот факт, что каждый приезжающий в Неаполь клуб по умолчанию является врагом для местной команды, между Наполи и Аталанты нет ровно до тех пор, пока речь не заходит о борьбе за чемпионский титул. В этом вопросе нет принципиальной разницы в том, какой регион Италии представляет та или иная команда, так как стремление к вершине есть у каждой из них.

В этом сезоне сложно выделить какой-либо коллектив с устоявшим качеством в выступлениях, поэтому конкуренция обещает зашкаливать вплоть до последнего тура. А поскольку претенденты еще и любят оступаться в наиболее неподходящих для себя ситуациях, то и шансы вырваться в лидеры предоставляются каждому. И если речь идет не о Милане, то, зачастую, подобными возможностями пользуются с завидной легкостью.

В частности, Наполи накануне прошелся катком по Лацио в домашнем поединке (4:0), в результате чего вновь застолбил за собой первую строчку в турнирной таблице Серии А. Бергамаская Аталанта тоже не плошала, добыв историческую победу на поле туринского Ювентуса (1:0) впервые за долгие годы. Команды на данный момент разделяет семь очков, но они еще успеют сыграть свои поединки посреди текущей недели, а потом будут смотреть в сторону ключевых дуэлей в еврокубках. Проблемы на международной арене до сих пор есть и у команды Лучано Спаллетти, и у подопечных Джан Пьеро Гасперини, однако выбирать не приходится — придется разрываться на два фронта.

Букмекерская компания Pinnacle фаворитом противостояния считает хозяев. Коэффициент на победу Наполи составляет 2,05, шансы на успех Аталанты оцениваются в 3,44, а вероятность ничьей оценивается в 3,68.