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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч АПЛ.

В рамках 14-го тура Английской Премьер-Лиги Ливерпуль сыграет в гостях на Гудисон Парке с Эвертоном.

Компания Parimatch считает фаворитом противостояния именно подопечных Юргена Клоппа. Так, на победу "красных" предлагается коэффициент 1.40, в то время как потенциальный успех Эвертона оценивается коэффициентом 7.60.

Поставить на ничейный исход противостояния можно с коэффициентом 5.20.

Для любителей рискованных ставок предлагается предугадать общее количество забитых в матче мячей. Так, на тотал больше пяти предлагается коэффициент 6.60.

Матч состоится в среду, 1 декабря в 22:15 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.