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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Германии.

Дортмундская Боруссия на своем поле примет мюнхенскую Баварию в рамках 14 тура немецкой Бундеслиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юлиана Нагельсманна.

Так, на победу Баварии предлагается коэффициент 1,80, тогда как потенциальный успех "шмелей" оценивается показателем 4,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Боруссия забьет в этом матче первой. Этот исход оценивается коэффициентом 2,28.

Напомним, что матч Боруссия Д — Бавария состоится завтра, 4 декабря, в 19:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете на Football.ua.