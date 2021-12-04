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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Германии.

Хоффенхайм на своем поле примет Айнтрахт в рамках 14 тура немецкой Бундеслиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Себастьяна Хенесса.

Так, на победу Хоффенхайма предлагается коэффициент 1,87, тогда как потенциальный успех Айнтрахта оценивается показателем 4,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом матче никто не сможет забить первый гол. Этот исход оценивается коэффициентом 17,50.

Напомним, что матч Хоффенхайм — Айнтрахт состоится сегодня, 4 декабря, в 16:30 по киевскому времени.